KOBİA поддерживает малый и средний бизнес Азербайджана

Опубликовано: 16:45, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса министерства экономики Азербайджана поддерживает экспорт местных предприятий МСП, оказывая им помощь в оформлении документов и получении необходимых сертификатов.

Два из 39 проектов, финансируемых в рамках грантов Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), связаны с поддержкой субъектов МСП, занимающихся экспортом ненефтяной продукции, это помощь в оформлении документов и получении необходимых сертификатов, сообщил сегодня на мероприятии, посвященном Всемирному дню стандартов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

"KOBİA регулярно оказывает поддержку предпринимателям в участии в выставках и ярмарках в нашей стране, а также в выводе их продукции на рынки. Продукция и услуги бизнес-субъектов должны соответствовать требуемым стандартам. В то же время очень большое значение имеет просвещение предпринимателей и реализация других мер поддержки в области стандартизации"

- Орхан Мамедов

Также в работе агентства ведется финансирование проектов в сфере образования, науки, исследований и поддержки – для этого оно организует различные тренинги, семинары и другие подобные мероприятия для субъектов предпринимательства, работающих в сфере производства и услуг, чтобы в конечно итоге потребитель получал продукцию и услуги, которые соответствуют установленным стандартам.

"Были приняты серьезные меры по приведению показателей качества в сфере производства и обслуживания в соответствие с международными стандартами. Частный сектор, наряду с государством, активно участвует в реализации этой политики"

- Орхан Мамедов