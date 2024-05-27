Кобахидзе заявил о победе Грузии

Ираклий Кобахидзе сообщил о победе Грузии после вступления в силу закона об иноагентах. Документ вступил в силу после того, как свою подпись поставил Шалва Папуашвили.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил, что со вступлением в силу законопроекта об агентах иностранного влияния Грузия только победила.

Он заявил, что с принятием документа выиграли суверенитет и безопасность Грузии, а также потерпели поражение все недоброжелатели страны.

Глава правительства подчеркнул, что принятие проекта не стоит рассматривать как победу кабинета министров или проигрыш противников.

Законопроект об иноагентах вступил в силу сегодня утром, свою подпись вместо Саломе Зурабишвили поставил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Напомним, президент наложила вето на законопроект об иностранных агентах. Однако 28 мая парламент преодолел его и принял в первоначальной редакции.