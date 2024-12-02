Кобахидзе предложил дискуссию молодым участникам протестов

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе пригласил молодежь, выходящую на улицы Тбилиси на протесты против отказа от вступления в ЕС, на открытую дискуссию с ним.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обратился к молодежи, которая участвует в масштабных акциях протеста против действующей власти и ее решения о приостановке евроинтеграции.

Глава правительства предложил молодым демонстрантам запустить открытую дискуссию. Он напомнил, что уже предлагал провести публичную дискуссию – бывшим грузинским политикам, но они отказались от встречи.

"Поэтому я хочу предложить в первую очередь молодежи, настоящей искренней молодежи, у которой ощущение протеста, включиться в публичную дискуссию в любом формате"

– Кобахидзе

Премьер пояснил, что согласен на любой формат встречи. В ней могли бы, по его словам, принять участие 10-12 молодых людей – с ними политик готов откровенно поговорить по любому вопросу, тревожащему их, в том числе – обсудить евроинтеграцию Грузии.

Кобахидзе также заявил о готовности к интервью любому зарубежному изданию в прямом эфире. Он уточнил, что таким образом удалось бы опровергнуть дезинформацию о событиях в Грузии, которая распространяется за границей.