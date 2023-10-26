Китай поможет Грузии увеличить темпы социально-экономического роста

Грузия получит помощь от Китая, чтобы нарастить темпы социально-экономического роста. Минувшим летом стороны объявили об установлении стратегического партнерства.

Китай после перехода отношений с Грузией на новый уровень стремится помочь республике с социально-экономическим ростом. Об этом в интервью СМИ заявил посол КНР в стране Чжоу Цзянь.

"После установления стратегического партнерства оказание помощи правительству Грузии в развитии местного социального и экономического оборудования является важной частью двусторонних отношений"

– китайский посол

В частности, он подчеркнул, что Китай оказал финансовую помощь Гори в целях улучшения социального оснащения по городу и в селах.

Стратегическое партнерство Грузии и Китая

Тбилиси и Пекин объявили об установлении стратегического партнерства 31 июля 2023 года в рамках визита в Китай грузинского премьера Ираклия Гарибашвили. Оно предполагает наращивание взаимодействия в политике, экономике и культуре.