Кисловодск устроит фестиваль пончиков

В Ставрополье во время новогодних каникул пройдет фестиваль пончиков. Праздник собираются сделать ежегодным.
Власти Кисловодска намерены устроить фестиваль пончиков. Праздник состоится в начале следующего года. Об этом рассказали в администрации города-курорта.
«В Кисловодске 3 января пройдет первый горячий фестиваль "Я — легендарный пончик". Гости фестиваля смогут попробовать пять разных сортов пончиков от самого маленького до больших размеров»
- глава города Евгений Моисеев
Фестиваль пончиков планируется сделать ежегодным.
По информации главы города посетителей будут угощать свежей выпечкой и глинтвейном. Также жителей и гостей курорта ждет праздничная программа с выступлениями музыкальных коллективов.
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