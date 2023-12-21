Вестник Кавказа

Кисловодск устроит фестиваль пончиков

Кисловодск устроит фестиваль пончиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополье во время новогодних каникул пройдет фестиваль пончиков. Праздник собираются сделать ежегодным.

 Власти Кисловодска намерены устроить фестиваль пончиков. Праздник состоится в начале следующего года. Об этом рассказали в администрации города-курорта. 

«В Кисловодске 3 января пройдет первый горячий фестиваль "Я — легендарный пончик". Гости фестиваля смогут попробовать пять разных сортов пончиков от самого маленького до больших размеров»

- глава города Евгений Моисеев

Фестиваль пончиков планируется сделать ежегодным. 

По информации главы города посетителей будут угощать свежей выпечкой и глинтвейном. Также жителей и гостей курорта ждет праздничная программа с выступлениями музыкальных коллективов.

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