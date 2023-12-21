Вестник Кавказа

Ставропольский пивзавод внесли в реестр объектов культурного наследия

старинный медопивоваренный завод в Ставрополе
© Фото: сайт Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
В перечень объектов культурного наследия включили пивзавод, расположенный в краевой столице Ставропольского края. Здание завода было построено во второй половине XIX века.

Здание старинного медопивоваренного завода в Ставрополе внесли в реестр объектов культурного наследия. Об этом рассказали в управлении Ставропольского края по сохранению таких объектов.

"Медопивоваренный завод Месинева-Алафузова (...) включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ставропольского края, приказом управления от 18 декабря 2023 года"

– пресс-служба управления

Здание, в котором находится пивзавод, было построено купцами Месиневыми во второй половине XIX века.

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