Ставропольский пивзавод внесли в реестр объектов культурного наследия

В перечень объектов культурного наследия включили пивзавод, расположенный в краевой столице Ставропольского края. Здание завода было построено во второй половине XIX века.

Здание старинного медопивоваренного завода в Ставрополе внесли в реестр объектов культурного наследия. Об этом рассказали в управлении Ставропольского края по сохранению таких объектов.

"Медопивоваренный завод Месинева-Алафузова (...) включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ставропольского края, приказом управления от 18 декабря 2023 года"

– пресс-служба управления

Здание, в котором находится пивзавод, было построено купцами Месиневыми во второй половине XIX века.