Карачаево-Черкесия получила симфонический оркестр

Первый государственный симфонический оркестр появился в КЧР. Уже известно, с какими произведениями музыканты будут выступать в 2024 году.

Симфонический оркестр был создан в Карачаево-Черкесии на базе Государственного оркестра КЧР, рассказали в руководстве региона.

"Теперь в оркестре есть полная струнная группа, появились духовые инструменты"

– пресс-служба

В сообщении уточняется, что музыканты приехали в КЧР из регионов ЮФО, в том числе Ростовской области.

Уже определена программа, с которой обновленный оркестр будет выступать в 2024 году. Подчеркивается, что на концертах слушатели смогут насладиться не только классикой, но и произведениями, отражающими свежие веяния.

Напомним, поручение по созданию симфоническому оркестра из камерного дал глава республики. Рашид Темрезов подчеркнул, что появление нового оркестра послужит отличным подарком для любителей прекрасного.