Казахстан поддержал территориальную целостность Азербайджана

Опубликовано: 15:51, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Карабах является частью Азербайджана, в поддержку территориальной целостности республики выступили сегодня на фоне последних событий в Ханкенди в Астане.

Карабах - это Азербайджан, следует из заявления министерства иностранных дел Казахстана, опубликованного сегодня.

"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права"

– МИД Казахстана

Прикаспийские Азербайджан и Казахстан многие годы развивают отношения партнерства и союзничества, активно сотрудничают в энергетической, транспортной, экономической сферах.