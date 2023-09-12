Казахстан поддержал территориальную целостность Азербайджана

Карабах является частью Азербайджана, в поддержку территориальной целостности республики выступили сегодня на фоне последних событий в Ханкенди в Астане.
Карабах - это Азербайджан, следует из заявления министерства иностранных дел Казахстана, опубликованного сегодня.
"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права"
– МИД Казахстана
Прикаспийские Азербайджан и Казахстан многие годы развивают отношения партнерства и союзничества, активно сотрудничают в энергетической, транспортной, экономической сферах.