Иран поддержал территориальную целостность Азербайджана

Опубликовано: 14:00, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Карабах является частью Азербайджана.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что Тегеран признает Карабах частью Азербайджана.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать так называемые «выборы», проведенные сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана 9 сентября.

«Позиция Ирана в отношении Карабаха ни для кого не секрет. Она ясна, стабильна и прозрачна. Карабах является частью Азербайджанской Республики»

– Насер Канани