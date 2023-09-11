РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран поддержал территориальную целостность Азербайджана

Иран поддержал территориальную целостность Азербайджана
Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Карабах является частью Азербайджана.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что Тегеран признает Карабах частью Азербайджана.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать так называемые «выборы», проведенные сепаратистами в Карабахском регионе Азербайджана 9 сентября.

«Позиция Ирана в отношении Карабаха ни для кого не секрет. Она ясна, стабильна и прозрачна. Карабах является частью Азербайджанской Республики»

– Насер Канани

Иран заявил о дружбе с Азербайджаном

Иран заявил о дружбе с Азербайджаном

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version