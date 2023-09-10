Иран заявил о дружбе с Азербайджаном

В Баку состоялось III заседание Совместной комиссии по военному сотрудничеству между Минобороны Азербайджана и Генштабом ВС Ирана. Об этом рассказали в азербайджанском ведомстве.
На встрече обсуждались перспективы расширения взаимодействия по различным направлениям военного сотрудничества.
Начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генштаба ИРИ указал на то, что в последнее время участились попытки некоторых сил распространить ложные сведения и подорвать тем самым дружбу и добрососедские отношения двух стран.
В частности, Мухаммед Ахади подчеркнул, что заявления о том, что заявления о стягивании Ираном войск на границе с Азербайджаном не имеют под собой никаких оснований. По словам главы иранской делегации, в связи с этим очень важны взаимные контакты и рабочие встречи.
На заседании также было отмечено, что у Баку и Тегерана есть хорошие возможности для развития сотрудничества на различных уровнях и площадках. В конце мероприятия стороны оформили итоговый протокол.