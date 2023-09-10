Иран заявил о дружбе с Азербайджаном

Опубликовано: 18:40, 10 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана

В Генштабе Ирана сообщили, что информация о стягивании войск на границе с Азербайджаном не имеет ничего общего с реальностью. Там отметили, что подобными заявлениями недоброжелатели пытаются испортить отношения двух соседних стран.

В Баку состоялось III заседание Совместной комиссии по военному сотрудничеству между Минобороны Азербайджана и Генштабом ВС Ирана. Об этом рассказали в азербайджанском ведомстве.

На встрече обсуждались перспективы расширения взаимодействия по различным направлениям военного сотрудничества.

Начальник Управления международных отношений и оборонной дипломатии Генштаба ИРИ указал на то, что в последнее время участились попытки некоторых сил распространить ложные сведения и подорвать тем самым дружбу и добрососедские отношения двух стран.

В частности, Мухаммед Ахади подчеркнул, что заявления о том, что заявления о стягивании Ираном войск на границе с Азербайджаном не имеют под собой никаких оснований. По словам главы иранской делегации, в связи с этим очень важны взаимные контакты и рабочие встречи.

На заседании также было отмечено, что у Баку и Тегерана есть хорошие возможности для развития сотрудничества на различных уровнях и площадках. В конце мероприятия стороны оформили итоговый протокол.