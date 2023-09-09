Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество

Опубликовано: 14:15, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

В Баку прошло заседание военной комиссии с участием главы Минобороны АР и делегации вооруженных сил Ирана. Стороны обсудили ситуацию в регионе и военное сотрудничество.

Заседание военной комиссии с участием министра обороны АР Закира Гасанова и иранской делегации во глава с генерал-майором Мохаммедом Ахади состоялось в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Перед началом встречи гости посетили Аллею шехидов и почтили память азербайджанцев, погибших за независимость страны. Иранской делегацией был возложен венок к "Вечному огню".

Уже на переговорах Гасанов рассказал гостям о восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана и о ситуации на границе армяно-азербайджанской границе и в Карабахском экономическом районе.

сайт Минобороны Азербайджана

Глава ведомства отметил, что на территории Азербайджана участились провокации со стороны армянских боевиков, незаконно находящихся на территории страны. Он подчеркнул, что данные провокации оперативно пресекаются азербайджанскими солдатами.

Выразив благодарность за прием, генерал Ахади передал приветственные слова руководителя Генштаба ВС ИРА Мухаммеда Хусейна Багери. Он заявил, что связи между Баку и Ереваном важны с точки зрения добрососедских отношений.

Далее иранская сторона выразила обеспокоенность действиями Еревана, которые несут угрозу стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

сайт Минобороны Азербайджана

Помимо этого, представители двух государств поговорили о перспективах двустороннего военного сотрудничества и других темах, которые представляют взаимный интерес.

В заключение Гасанов поблагодарил делегацию из ИРИ за визит, пожелал членам совместной комиссии успехов дальнейшей работе. Он также выразил уверенность, что аналогичные встречи укрепят сотрудничество между Баку и Тегераном.