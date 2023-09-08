Азербайджано-иранская военная комиссия проведет заседание в Баку

Опубликовано: 20:29, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку завтра пройдет заседание совместной азербайджано-иранской военной комиссии. Анонс мероприятия распространили иранские СМИ.

В столице Азербайджана соберется на заседание совместная азербайджано-иранская военная комиссия, о этом сообщают иранские СМИ.

Как передает "Тасним", встреча запланирована на завтра.

В сообщении агентства также говорится о прошедшем 22 августа телефонном разговоре между главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и начальником Генштаба ВС ИРИ Мохаммедом Хосейном Багери.

Отметим, что, по информации азербайджанского оборонного ведомства, стороны обсудили ситуацию в регионе. Гасанов и Багери также обменялись мнениями по темам, связанным с безопасностью. Кроме того, участники разговора также поговорили о дальнейших перспективах развития двустороннего военного сотрудничества.

Формат Иран-Азербайджан-Турция

Неделю назад глава МИД Турции Хакан Фидан совершил визит в Тегеран, где провел переговоры с президентом и главой МИД страны. По итогам встречи Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран поддерживает восстановление трехстороннего формата Иран-Азербайджан-Турция.

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран полностью согласен с предложением Анкары, озвученным Фиданом, – возродить мир и стабильность на Кавказе и, соответственно, перезагрузить формат Баку-Анкара-Тегерана, основная цель которого – налаживание прочного сотрудничества. Абдоллахиян также анонсировал совместные шаги по этому вопросу.