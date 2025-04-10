Казахстан намерен стать логистическим хабом ЕАЭС

География Казахстана позволяет стране в скором времени занять место центра логистики стран ЕАЭС – амбициозная цель вполне достижима, если его перевозчики получат льготы в перевозках по основным транспортным маршрутам объединения.

Казахстан планирует стать крупнейшим логистическим хабом ЕАЭС, совмещая транспортные возможности и перспективы в развитии кооперации, сообщили в министерстве торговли и интеграции республики.

"С учетом географического положения и континентальной замкнутости страны мы позиционируем Казахстан как логистический хаб ЕАЭС. Для этого активно ведется работа по развитию транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток - Запад", "Север – Юг", а также транскаспийского международного транспортного маршрута"

- Минторг Казахстана

Казахстан – крупное государство, входящее в объединение, но страна значительно удалена от крупных морских портов, однако в рамках ЕАЭС есть обязательства о предоставлении казахстанским перевозчикам внутренних железнодорожных тарифов, которые позволят сократить финансовые издержки казахстанского бизнеса в логистике, отметили в министерстве, передает РИА Новости.

Решение о финансовой поддержке кооператоров, предпринятое в ЕАЭС в 2023 году, позволит промышленным предприятиям внедрять серьезные проекты, сделав упор на многосторонние инициативы с интеграционным эффектом. Казахстан с учетом его географии и возможностей, намерен выступать в качестве центра развития кооперации, - отметили в минторговли Казахстана.

Напомним, механизм финансовой помощи проектам в промышленной сфере, заработавший в странах Евроазиатского содружества в минувшем 2024 году, продолжит действовать в отношении агропромышленного сектора и его инфраструктуры и в нынешнем, 2025 году. Кооперация промышленных предприятий стран ЕАЭС будет вестись за счет снижения процентной ставки по кредитам и займам: средства будут выделяться аграриям для развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, развития животноводства, на переработку сельскохозяйственной продукции и на развитие инфраструктуры АПК.