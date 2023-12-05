Казахстан начал строительство третьей железнодорожной ветки в Китай

В Казахстане сегодня стартовало строительство новой железнодорожной магистрали в КНР – она соединит казахстанский Бахты с китайским Аягозом.

В Абайской области Казахстана сегодня стартовало строительство новой, третьей по счету железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км – специально для нее откроют третий погранпереход между Казахстаном и Китаем, сообщили в пресс-службе правительства РК.

На церемонии торжественного старта строительства премьер-министр страны Алихан Смаилов подчеркнул, что годом ранее казахстанские железнодорожники перевезли максимальный за 30 лет независимости объем грузов - 245 млрд тонно-километров, передает Sputnik Казахстан.

"Реализация проекта Бахты – Аягоз также ускорит интеграцию железнодорожной сети Казахстана в мировую транспортную систему"

- Алихан Смаилов

Сейчас инфраструктура, связывающая две страны, работает в пиковом режиме, поэтому для обеих стран очень важно ее развитие: новая железнодорожная линия позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до 48 млн т и разгрузить южные пункты пропуска.

Планируется, что новая двухпутная магистраль заработает в 2027 году.