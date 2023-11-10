Казахстан готов стать транзитером между Китаем в Европой

У Казахстана есть все возможности для того, чтобы стать посредником в переправке грузов из Китая в Европу – для этого надо изучить мировой опыт и не чинить препятствий грузоперевозчикам, потребовал Алихан Смаилов.

Казахстан активно наращивает грузовые автоперевозки – за девять месяцев текущего года они выросли на 22%, а транзитные перевозки грузов выросли на 44%, сообщил сегодня на заседании правительства страны вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

"Положительная динамика наблюдается и в транзитных перевозках. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на уровне 44% – с 2,5 до 3,6 миллиона тонн"

- Сатжан Аблалиев

Наиболее перспективны для экономики страны перевозки грузов из соседнего Китая в Европу – казахстанские перевозчики нарастили их транзит в два раза, до 1,5 млн т, отметил вице-министр, подчеркнув, что при таких темпах к 2029 году транзит Китай-Европа может увеличиться в пять раз, передает Sputnik Казахстан.

Глава Кабмина Казахстана Алихан Смаилов отметил, что для увеличения грузопотока необходимо изучить мировой опыт и не чинить препятствий национальным перевозчикам.