Казахстан набрал нужное количество подписей для возврата часового пояса

Минторговли Казахстана все же рассмотрит петицию о возврате к прежнему часовому поясу, который действовал в большинстве регионов страны – петиция об этом набрала достаточно подписей.

За достаточно короткое время петиция, опубликованная на официальном сайте "E-Petition.kz", несмотря на все технические сложности, собрала необходимое количество подписей жителей Казахстана для ее официального рассмотрения.

"Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в пятьдесят тысяч подписей, Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации"

- Минторговли Казахстана

В скором времени будет создана рабочая группа, которая и рассмотрит общественное заявление о возврате прежнего часового пояса в соответствии с требованиями законодательства, сообщили в министерстве торговли и интеграции Казахстана, передает "АиФ Казахстан".

В состав авторитетной группы войдут не только представители власти и общественных организаций, но и представители заинтересованных сторон, заверили в министерстве.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что жители большей части Казахстана решили оспорить переход на единое время – на официальной площадке была опубликована их петиция с требованием вернуть им прежний часовой пояс, меньше чем за две недели набрала 25 тысяч голосов: поддержать ее решили множество жителей страны, хотя процедура голосования была довольно сложна для большинства из них.