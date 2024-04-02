Казахстан и Узбекистан стали более открытыми для своих граждан

Власти Казахстана и Узбекистана взаимно увеличили срок пребывания граждан на территории друг друга – теперь он составляет 90 дней в течение полугода, при этом не нужно оформлять разрешение на временное пребывание.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о взаимных поездках граждан двух стран.

Теперь граждане Казахстана и Узбекистана смогут находиться в другой стране до 90 дней в течение полугода (180 суток), не оформляя дополнительных документов для этого, передает Trend.

Это значительно упрощает их пребывание в чужой стране – по сути, независимо от того, где зарегистрирован, к примеру, гражданин Узбекистана, он может на месяц (30 дней) приехать в Казахстан, не ограничивая себя в передвижении или транзите, а потом еще на месяц выехать из страны и через 30 дней въехать снова.

При этом у въезжающих нет никакой необходимости оформлять разрешение на временное проживание и временно регистрироваться в конкретном городе или селении, и это работает взаимно, в обе стороны.

Если срок его пребывания превышает 30 дней, только в этом случае гражданине одного государства будут обязаны получить разрешение на временное проживание на территории другого государства в соответствии с его законодательством, говорится в сообщении.