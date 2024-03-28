Казахстан и Узбекистан превратят пустоши Арала в зеленые сады

Казахстан и Узбекистан совместно будут решать проблему высыхающего Аральского моря. Территории, превратившиеся в соленую пустыню Аралкум, будут озеленять.

Президенты Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев посели промышленную выставку в Ташкенте и обсудили озеленение Арала.

Лидеры двух стран на выставке ознакомились с образцами специализированной техники и электротехнического оборудования, оценили селекционные достижения в садоводстве. Говорят о взаимодействии стран в приграничных областях, президенты отметили не только важность создания экспортоориентированных предприятий, но и необходимость реализации совместных мер в области экологии, в том числе высадки деревьев и другой растительности на высохшем дне Аральского моря.

С начала 2024 года Казахстан является председателем Международного Фонда Спасения Аральского моря (МФСА), председательствовать республика будет три года, планируется активизировать деятельность по спасению Аральского моря и решению проблемы с пустыней, образовавшейся на месте высыхающего водоема.