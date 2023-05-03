Опубликовано: 19:41, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За первые два месяца текущего года численность населения на Северном Кавказе увеличилась. Лидерами по этому показателю стали Дагестан и Чечня. В остальных округах фиксируется убыль.

Первые два месяца 2023 года принесли регионам СКФО естественный прирост населения. На Кавказе в январе и феврале родились 7,3 тыс человек, что в 4 раза больше, чем в прошлом году, сообщает Росстат.

Лидерами по данному показателю среди республик Северного Кавказа стали Дагестан, где зафиксировано увеличение численности населения на 3,9 тыс человек, и Чечня – 3,6 тыс человек.

Стоит отметить, что в остальных федеральных округах фиксируется убыль, за исключением отдельных субъектов. Так, прирост отмечается в Тюменской области (вместе с ХМАО и ЯНАО - 1,5 тыс), Тыве и Республике Алтай (15 и 367) и Якутии (556 человек).