РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кавказ рожает больше всех

Кавказ рожает больше всех
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За первые два месяца текущего года численность населения на Северном Кавказе увеличилась. Лидерами по этому показателю стали Дагестан и Чечня. В остальных округах фиксируется убыль.

Первые два месяца 2023 года принесли регионам СКФО естественный прирост населения. На Кавказе в январе и феврале родились 7,3 тыс человек, что в 4 раза больше, чем в прошлом году, сообщает Росстат.

Лидерами по данному показателю среди республик Северного Кавказа стали Дагестан, где зафиксировано увеличение численности населения на 3,9 тыс человек, и Чечня – 3,6 тыс человек.

Стоит отметить, что в остальных федеральных округах фиксируется убыль, за исключением отдельных субъектов. Так, прирост отмечается в Тюменской области (вместе с ХМАО и ЯНАО - 1,5 тыс), Тыве и Республике Алтай (15 и 367) и Якутии (556 человек).

Кавказ стал больше работать

Кавказ стал больше работать

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version