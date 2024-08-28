Каспийское море вновь тряхнуло на четыре балла

Минувшей ночью в Каспийском море вновь произошло землетрясение, магнитуда которого составила четыре балла – это уже второе землетрясение на этой неделе.

В Каспийском море минувшей ночью произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки в морской акватории были зафиксированы центром в 03:47 по местному времени (02:47 мск), их магнитуда составила 4 балла, передает Trend.

Очаг землетрясения находился на глубине 77 км.

Напомним, буквально два дня назад, 17 сентября, в 50 км от Избербаша в Дагестане в акватории Каспия случилось землетрясение магнитудой в 3,5 балла, причем на суше подземные толчки не ощущались.