Вестник Кавказа
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Каспий потрясло на 3,9

Каспий потрясло на 3,9
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Очаг сейсмособытия располагался на глубине в 62 км.

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Каспийского моря. Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 3,9.

«Подземные толчки были зафиксированы 9 февраля в 05:49 в 145 км к востоку от станции Гала»

– Республиканский центр сейсмологической службы НАНА

Уточняется, что очаг сейсмособытия находился на глубине более 60 км.

Отметим, что по словам сейсмолога Эльчина Халилова, сильные землетрясения азербайджанской столице не угрожают.

«Все здания в Баку еще в советский период строились с учетом 8-9-балльного землетрясения. А сейчас и балльность многих зон увеличили, и контроль за строительством существенно возрос»

– Эльчин Халилов интервью Sputnik Азербайджан

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