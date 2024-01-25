Каспий потрясло на 3,9

На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Очаг сейсмособытия располагался на глубине в 62 км.
Азербайджанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки в акватории Каспийского моря. Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 3,9.
«Подземные толчки были зафиксированы 9 февраля в 05:49 в 145 км к востоку от станции Гала»
– Республиканский центр сейсмологической службы НАНА
Уточняется, что очаг сейсмособытия находился на глубине более 60 км.
Отметим, что по словам сейсмолога Эльчина Халилова, сильные землетрясения азербайджанской столице не угрожают.
«Все здания в Баку еще в советский период строились с учетом 8-9-балльного землетрясения. А сейчас и балльность многих зон увеличили, и контроль за строительством существенно возрос»
– Эльчин Халилов интервью Sputnik Азербайджан