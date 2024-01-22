Юго-восток Турции потрясло землетрясение магнитудой 5,2

Турецкие сейсмологи сообщают о землетрясении на юго-востоке страны. Оно произошло в начале прошлого часа.

Чуть больше часа назад на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Сейсмологи сообщают, что подземные толчки магнитудой 5,2 были зарегистрированы в провинции Малатья в 16:04 (совпадает с московским). Их очаг располагался на глубине почти 14 тыс метров.

СМИ отмечают, что землетрясение ощутили на себе жители соседних провинций Элязыг и Адыяман.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.