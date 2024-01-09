В Алматы от землетрясения пострадали 67 человек

В Алматы после землетрясения в тяжелом состоянии находится один взрослый. Также госпитализированы двое взрослых и пятеро детей. Общее число пострадавших составляет 67 человек.

Названо число пострадавших от землетрясения в Алматы. Всего за помощью медиков обратились 67 человек.

"За медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей"

– управление общественного здравоохранения Алматы

После осмотра врачами были госпитализированы трое взрослых и пятеро детей.

Состояние пострадавших

Состояние одного из взрослых пациентов оценивается как тяжелое, ему была проведена неотложная операция, он помещен в реанимацию.

Двое других взрослых в средней степени тяжести получают помощь в отделении травматологии и ортопедии.

В Детскую городскую инфекционную больницу направлен 17-летний подросток с ОРВИ, остальные дети госпитализированы в Центр детской неотложной медицинской помощи. Операции никому из травмированных детей не потребовались. Среди пострадавших двое младенцев и двое детей школьного возраста.

"Все травмы они получили дома при падении. Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести, стабильное"

– врачи