Еще два новых землетрясения потрясли Казахстан

Новые землетрясения произошли на границе Кыргызстана и Китая. Их магнитуда составила 4,5 и 4,8. Напомним, на границе двух стран произошло землетрясение магнитудой 7.

На кыргызско-китайской границе произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,8, сообщает Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС Казахстана.

Эпицентр первого землетрясения находился в 263 км к юго-востоку от Алматы, эти толчки почувствовали местные жители. Второе землетрясение произошло в 269 км, но не ощущалось.

Напомним, сегодня ночью на границе двух стран произошло землетрясение. Магнитуда составила 7 баллов, а ощутимость в Алматы - до 4 баллов.