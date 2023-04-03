Сильное землетрясение произошло в Казахстане, Узбекистане, Киргизии

Мощное землетрясение было зарегистрировано сегодня на территории Китая. Подземные толчки почувствовали жители ряда стран СНГ – Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

В Центральной Азии, а именно в Китае, на границе с Киргизией, сегодня вечером случилось сильное землетрясение, его магнитуда достигла 7, рассказали в Сейсмологическом центре Узбекистана.

Толчки ощутили жители нескольких стран.

В Казахстане в Алматы, по данным МЧС, они достигли 5 баллов.

В Узбекистане в Ташкенте сила землетрясения достигала 3 баллов, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях – 3−4 баллов.

Почувствовали удар стихии и жители киргизского Бишкека.

Спустя полчаса в том же месте произошел второй толчок – узбекские сейсмологи оценили его в 5,7. Власти Алматы заявили о силе в 2-3 балла.

Жители всех населенных пунктов, которых коснулось ЧП, вышли из домов на улицу. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях пока нет.

В то же время, в соцсетях распространяются фейки о том, что якобы приближается новое, еще более разрушительное землетрясение. В ДЧС Алматы решительно опровергли эти слухи: предсказать землетрясение наука не может.