Карабахские сепаратисты заговорили о диалоге с Баку

Опубликовано: 13:10, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из главарей карабахский сепаратистов высказался за диалог между Ханкенди и Баку. По его мнению, карабахским армянам нужно стремиться наладить доверие с Баку.

Ханкенди и Баку необходимо вступить друг с другом в прямой диалог. Такое заявление сделал один из главарей сепаратистского проекта в Карабахе Самвел Бабаян.

"После этого мы перейдем ко второму этапу: обсуждению остальных проблем, которые есть. Если мы не пойдем по этому пути и не будет взаимного доверия, мы ничего не добьемся"

– сказал Самвел Бабаян

Он подчеркнул, что немедленные переговоры возможны, но сепаратисты хотели бы сначала создать документ по пунктам, по которым будет вестись диалог.

По его словам, это нужно, чтобы наладить доверие, а затем уже можно будет перейти к другим вопросам.

Ранее власти Азербайджана сообщали о готовности принять меры для реинтеграции армянских жителей Карабахского экономического района. Они также приглашали их к обсуждению этих и других вопросов.