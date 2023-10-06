"Карабах" увеличил очки в рейтинге УЕФА

Опубликовано: 13:44, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Агдамский футбольный клуб "Карабах" улучшил свои позиции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций. Азербайджанские футболисты провели победный матч со шведским "Хеккеном" и пополнили свою таблицу коэффициента УЕФА.

В Швеции на стадионе "Уллеви" прошел очередной матч Лиги Европы между агдамским клубом "Карабах" и шведским "Хеккеном". В этой игре хозяева поля потерпели поражение, тем самым помогли азербайджанской команде пополнить свои очки на 0,500 в рейтинге УЕФА.

На семидесятой минуте игры в ворота Швеции был забит единственный гол. Таким образом, "Карабах" обыграл "Хеккен" со счетом 1:0.

Сейчас агдамский клуб находится на 29 месте в рейтинг-листе Союза европейских футбольных ассоциаций с общей суммой очков 17,875. Ближайший конкурент азербайджанской команды – Болгария, у нее 18,375 очков. На позиции ниже "Карабаха" расположился футбольный клуб Молдовы с 12,875 очками.