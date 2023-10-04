Шесть стран из трех континентов – новые хозяева ЧМ по футболу

Опубликовано: 21:44, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Мировое первенство по футболу впервые пройдет на трех континентах. Матчи чемпионата мира примут страны Южной Америки, Африки и Европы.

ФИФА приняла решение провести чемпионат мира по футболу в 2030 году на трех континентах. Матчи первенства пройдут в Европе, Африке и Южной Америке, сообщает пресс-служба организации.

Для проведения мундиаля в 2030 году отобрали шесть стран. Такой формат будет проводится впервые. Это связано со 100-летием чемпионатов мира.

"В 2030 году у нас будет уникальное глобальное присутствие, три континента – Африка, Европа и Южная Америка – шесть стран – Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай – приветствуя и объединяя мир, вместе празднуя прекрасную игру, 100-летие чемпионатов мира по футболу"

- президент ФИФА Джанни Инфантино

Как заявили в ФИФА, большая часть игр чемпионата мира пройдет на территории европейских стран и Марокко.