Опубликовано: 13:53, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Каха Каладзе почтил память жертв трагических событий в Тбилиси в июне 2015 года. Тогда в результате масштабного наводнения погиб 21 человек.

Грузинский градоначальник Каха Каладзе почтил память погибших в трагедии 13 июня в Тбилиси. Он возложил венок к монументу жертв масштабного наводнения в столице республики.

Мэр заявил, что события восьмилетней давности трудно передать словами. Каладзе выделил единство молодых горожан, которые помогали преодолевать последствия наводнения. Далее он выразил соболезнования семьям погибших.

Также глава города подчеркнул, что день 13 июня навсегда вписан в историю Тбилиси и Грузии тяжелыми буквами.