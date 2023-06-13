Наводнение в Тбилиси. Годовщина страшного события

Опубликовано: 12:41, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси восемь лет назад произошло смертельное наводнение. Погиб 21 человек, еще двое так и остались пропавшими без вести. Спасатели почтили память жертв наводнения в Тбилиси.

В Тбилиси спасатели возложили цветы к мемориалу жертвам наводнения, случившегося в ночь с 13 на 14 июня в 2015 году.

В ту страшную ночь стихия унесла 21 жизнь, среди погибших числится и герой-спасатель Зураб Музашвили - он спас шестерых, но погиб сам. Сегодня сотрудники Службы управления ЧС Грузии почтили память погибших при наводнении в грузинской столице и принесли цветы к мемориалу.

Причиной трагедии стало то, что река Вере вышла из берегов. Это произошло в результате обвала на горной дороге. Тогда Тбилиси пережил одну из страшных ночей в истории, без крыши над головой остались 200 семей, погиб 21 человек, еще двое по сей день считаются пропавшими без вести.