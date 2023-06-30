Как россияне будут отдыхать в 2024 году?

Опубликовано: 19:40, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году россиян ждут сразу несколько длинных выходных. Новогодние "каникулы", например, за счет переносов продлятся целых 10 дней. В течение года рабочими станут три субботы.

Участники Российской трехсторонней комиссии, в состав которой входят представители правительства, работодателей и профсоюзов, одобрила инициативу о десяти выходных днях на ближайший Новый год и об их продлении на май. Подробности рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Участники заседания рассмотрели и поддержали проект постановления Правительства "О переносе выходных дней в 2024 году", согласно которому выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января, предлагается перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно"

– ведомство

Кроме того, дни отдыха с трех суббот переносятся на ближайшие к праздникам будни:

с 27 апреля - на 29 апреля,

со второго ноября - на 30 апреля,

с 28 декабря - на 30 декабря.

"Таким образом, дни отдыха в 2024 году будут следующими: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 3 по 4 ноября; с 29 по 31 декабря"

– аппарат Голиковой