Грузия отметит праздник мороженого

Опубликовано: 22:25, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси состоится фестиваль мороженого. Организаторы мероприятия, помимо вкусного лакомства, предоставят праздничную атмосферу и хорошую музыку.

Тбилиси организует фестиваль мороженого, праздничное мероприятие состоится в парке Мтацминда.

Как сообщили организаторы в своем сообщении, праздник вкусного лакомства пройдет 16 июля.

Помимо разновидностей десерта от грузинских производителей, участники праздника услышат хорошую музыку. Также организаторы пообещали создать на фестивале праздничную атмосферу.

Фестиваль будет организован на главной площади парка. Желающие смогут отведать мороженое и насладиться праздником с 11:00 по 18:00 по местному времени.