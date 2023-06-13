Опубликовано: 2:11, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минсельхоза Грузии

Мартвильский каньон и водопад Окаце осветят с помощью 3D-технологий. Новинка сделает ночные прогулки по этим достопримечательностям еще более увлекательными.

Каньон Мартвили и водопад Окаце, расположенные в Самегрело-Верхняя Сванетия и в Имеретии соответственно, станут еще привлекательнее для туристов: ночью там действует 3D-освещение, рассказал глава грузинского Минсельхоза Отар Шамугия.

В ведомстве подчеркнули, что эта система создана по международным стандартам и не причиняет вред природе. На реализацию проекта ушло 4 млн лари ($1,5 млн).

"В настоящее время ведется строительство пешеходных дорожек в 1,2 тыс км, которое будет завершено к концу года. В прошлом году мы начали проект 3D-освещения каньона Мартвили и водопада Окаце, который уже завершен, и у посетителей есть возможность увидеть очень красивое зрелище ночью"

– Отар Шамугия

Для местных жителей власти приготовили сюрприз: на будущей неделе местное население из Мартвили и Хони сможет бесплатно совершить поездку по каньону и водопаду ночью в 3D-лучах.