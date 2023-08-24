Как продать вертолет

Опубликовано: 11:39, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При желании продать можно все – это доказала делом сотрудница авиационного предприятия в Севастополе, которая ухитрилась продать важнейшую часть винтокрылой машины, ее редуктор.

Заведующая складом "Севастопольского авиационного предприятия" решила продать "завалявшуюся" у нее без дела часть, а по сути половину вертолета – редуктор его двигателя, одну из важнейших частей винтокрылой машины, и что самое интересное – даже нашла на нее покупателя, который предложил за деталь 8 млн рублей.

К выгодной сделке предприимчивая завскладом подключила и директора ведомства, который с радостью согласился – сделка состоялась, передает "АиФ-Крым".

Вот только все очень быстро закончилось визитом правоохранителей, вполне логично заинтересовавшихся таким "гешефтом".

Завскладом и директор были арестованы, с них взыскали "заработанные" деньги, после чего оба были отправлены на три года в колонию.