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Из отеля Анапы украли постельного белья на 1,2 млн рублей

Номер в гостинице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анапе отель 5 звезд лишился постельного белья. Его украли двое сотрудников отеля, стоимость украденного превышает 1 млн рублей.

Пятизвездочный отель в Анапе сообщил о краже дорогостоящего имущества.

"В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе с сообщением о краже имущества обратились представители одного из крупных отелей города-курорта. Полицейские установили причастность к совершению кражи двух сотрудников отеля - жителей Челябинской области 28 и 23 лет"

– краевое ГУ МВД России

Мужчины проникли в служебное помещение отеля и тайно похитили постельное белье. Общая стоимость украденного превышает 1,2 млн рублей.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело в связи с кражей.

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