Из отеля Анапы украли постельного белья на 1,2 млн рублей

В Анапе отель 5 звезд лишился постельного белья. Его украли двое сотрудников отеля, стоимость украденного превышает 1 млн рублей.

Пятизвездочный отель в Анапе сообщил о краже дорогостоящего имущества.

"В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе с сообщением о краже имущества обратились представители одного из крупных отелей города-курорта. Полицейские установили причастность к совершению кражи двух сотрудников отеля - жителей Челябинской области 28 и 23 лет"