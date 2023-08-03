Как украсть из турецкого отеля 35 килограммов еды

Опубликовано: 9:28, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В одном из турецких элитных отелей, в котором работает система "все включено", "отличились" две иностранные туристки, которые, руководствуясь принципом "голод не тетка", утащили с собой в дорогу 35 килограммов еды.

Работники одной из пятизвездочных гостиниц Антальи были в шоке, когда местные полицейские досмотрели багаж двоих зарубежных туристок, у которых закончился срок путевок, передает телеканал "Мир24".

Пользуясь "халявой", явно небедные дамы основательно "затарились" в обратный путь - сотни пакетиков чая и сахара, орехи и курага, десятки пачек сливочного масла, банки с пивом и газировкой, снеки, овощи и фрукты общим весом в 35 кг. Очевидно, обратный путь домой был действительно длинным, потому что туристки прихватили с собой заодно гели для душа и шампунь.

Ну а что тут такого? – оправдываются путешественницы: все это им выдавали в ресторане каждый день, а в самолете нужно "перекусить".

"Что нам есть в поезде? Дайте нам поесть, мы едем сегодня", – возмущалась одна из них.

Но разжалобить блюстителей порядка и работников отеля им не удалось - воровок все же задержали, пишет турецкое издание Hedef Halk.

Из какой страны были отдыхавшие дамы, в сообщении не указывается, но наверное это и не нужно - как говорится, вариантов тут немного…