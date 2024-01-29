Как голосует Баку на выборах президента (ФОТО)

Проходящие в Азербайджане внеочередные выборы президента вызвали настоящий ажиотаж у избирателей – на избирательных участках в столице собираются очереди из желающих отдать свой голос.

ЭКСКЛЮЗИВ

Нынешние внеочередные выборы президента Азербайджана, впервые в истории его независимости проходящие по всей стране, стали настоящим праздником для народа.

В распоряжении "Вестника Кавказа" оказались кадры, наглядно демонстрирующие желание бакинцев отдать свой голос за избираемого на семь лет президента страны – они сняты на 7 избирательном участке в 134-й школе города Баку.

Это - очередь в одном из многочисленных столичных избирательных участков. В ней собрались все – от мала до велика, чтобы выразить свою волю, свою жизненную позицию и проголосовать за свою кандидатуру главы государства.

Как отметил председатель избирательной комиссии одного из избирательных участков в Сабаильском избирательном округе номер 7 Сулейман Алиев, такая очередь здесь не прекращается с момента открытия участка.

"На данный момент все в порядке, активность высокая. Можно сказать, что очередь у дверей с 8 утра не останавливается"

- Сулейман Алиев

Впрочем, это неудивительно - внеочередные президентские выборы в Азербайджане – это символ его Победы, это дальнейший путь и будущее развитие страны, и ее граждане отдают свои голоса за будущее каждой семьи, своей родной земли.

Как отмечают многочисленные наблюдатели, а их – более 90 тысяч, процесс голосования проходит по всем канонам демократии, в рабочей обстановке – они отмечают открытость и местных чиновников, и избирателей, которые с удовольствием делятся впечатлениями о выборах и своими планами на будущее.

Напомним, ранее сообщал "Вестник Кавказа", по последним данным, озвученным на брифинге главой ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым, за 4 часа голосования, к 12 часам, в стране проголосовали 38,57% избирателей или 2 млн 499 тыс 33 человек.