Игорь Коротченко: сегодня граждане Азербайджана совершают судьбоносный выбор 

Для обеспечения прозрачности внеочередных президентских выборов в Азербайджане в Баку и другие города республики прибыли международные наблюдатели. Один из них, российский политический аналитик Игорь Коротченко, изложил "Вестнику Кавказа" общие оценки организации голосования и активности избирателей.

ЭКСКЛЮЗИВ

Международные наблюдатели дают высокую оценку президентским выборам, которые проходят сегодня в Азербайджане. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, участвующий в наблюдении за ходом голосования в Баку.

"Организация выборов заслуживает очень высокой оценки. Также мы наблюдаем очень высокую активность избирателей. В качестве международного наблюдателя я посетил уже три участка, и вижу, что всюду с утра были очереди из желающих проголосовать. Граждане Азербайджана демонстрируют большую заинтересованность в избирательном процессе", - сообщил он.

"Надо отметить четкую работу избирательных комиссий, все очень хорошо организованно. Все контрольные процедуры в избирательных бюллетенях соблюдаются неукоснительно. Я думаю, что для очень многих стран, которые пытаются критиковать Азербайджан, нынешние выборы должны быть образцом того, как надо проводить подобного рода кампании с точки зрения соблюдения демократических процедур, прозрачности и юридической чистоты процесса голосования", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Политический аналитик добавил, что активность граждан вызвана объективными причинами. "Граждане Азербайджана сегодня голосуют за свое будущее. Поэтому такая беспрецедентно высокая активность – я ни на одних выборах, где работал наблюдателем, не видел такой большой явки. Люди понимают, что впервые выборы проходят на всей территории страны, включая освобожденные районы. И это дополнительный стимул, того выбора, который будет сделан сегодня", - сказал он.

"Сегодня очень сложная международная обстановка, все очень турбулентно. Безусловно, люди будут голосовать, исходя из того, что они хотят четко и уверенно видеть свое будущее. Поэтому сегодня они совершают судьбоносный выбор будущего, где Азербайджан будет сильной, процветающей, благополучной страной. Этот выбор, который делается сегодня, определит вектор движения азербайджанского государства на многие годы вперед", - заключил Игорь Коротченко.