Эльчин Азизов: выборы президента Азербайджана – это праздник! 

Азербайджанские граждане активно голосуют на президентских выборах не только на всей территории республики, но и за рубежом. В Москве одним из проголосовавших стал оперный певец Эльчин Азизов. "Вестнику Кавказа" он рассказал о значении выборов для азербайджанского народа.

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Президентские выборы являются праздником для граждан Азербайджана, заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" солист Большого театра Эльчин Азизов, пришедший на избирательный участок в посольстве Азербайджанской Республики в Москве, чтобы отдать свой голос на внеочередных выборах президента.



"Заходя в эту комнату, я всех поздравляю с праздником. Сегодня действительно большой праздник для каждого гражданина Азербайджана. Я уверен, что активность на выборах будет высокая. Каждый для себя делает выбор, за кого голосовать, хотя на мой взгляд, это очевидный выбор", – подчеркнул Эльчин Азизов.



"Я далеко не в первый раз участвую в выборах за пределами родины. В посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации это уже мои вторые, если не третьи выборы. Я с огромным удовольствием принимаю в них участие, потому что понимаю, что это действительно долг каждого гражданина", – отметил оперный певец.



Солист Большого театра выразил уверенность в том, что после выборов развитие Азербайджана будет идти по нарастающей. "Я уверен, что те чудеса, которые начали происходить, будут продолжаться. Я уверен, что дальше нас ждет экономическое чудо. Я человек искусства, но у меня есть абсолютное убеждение, что у господина президента есть четкий план, и у него все получится", – сказал Эльчин Азизов.



"Мы видим, как процветает Азербайджан в последние десятилетия, как меняется и облик, и статус страны во всем мире. Чрезвычайно важно, как я говорил ранее в интервью "Вестнику Кавказа", что с Азербайджаном считаются, Азербайджан уважают, Азербайджан ставят в пример", – заключил он.