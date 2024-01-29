Генсек СНГ: выборы в Азербайджане проходят организованно

Миссия наблюдателей СНГ находится в Азербайджане, высокую оценку получила организация выборов и высокая явка избирателей. Сергей Лебедев отметил, что международное сообщество проявляет большой интерес к президентским выборам в Азербайджане.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который возглавляет наблюдательную миссию от СНГ на президентских выборах в Азербайджане сообщил о большом интересе международного сообщества к выборам, которые впервые проходят на освобожденных территориях, и о том, что партнеры Баку по СНГ заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе окончательно воцарился мир.

"Откровенно скажу, мы соседи ваши, партнеры по СНГ тоже крайне заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе были полностью восстановлены мир, стабильность и созданы условия для дальнейшего поступательного развития. В этих усилиях принимают активное участие не только Российская Федерация, но и соседние государства - Грузия, Иран, Турция. И искренне желаем, чтобы эти коллективные усилия по полному восстановлению мира и стабильности на Южном Кавказе, увенчались успехом и как можно быстрее"

– Лебедев

Генсек СНГ наблюдает за процессом голосования на избирательном участке номер 38 Насими-Сабаильского избирательного округа номер 23 (Музейный центр Баку). Он отметил, что присутствует большое количество иностранных наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, ШОС, ОТГ. Это указывают на значительный интерес к президентским выборам в Азербайджане.

"Миссия из стран СНГ работает в Азербайджане с 17 января. Миссия достаточно многочисленная из большинства государств Содружества. И мы приехали сюда с миссией, можно сказать, доброй воли. Почему? Потому что Азербайджан является составной активной частью СНГ, активно участвует во взаимодействии в экономическом и в гуманитарном, в других вопросах. Мы по-прежнему рассматриваем страны Содружества, как близкие нам и по духу, и по истории", - рассказал Лебедев.

Он выразил надежду, что отношения дружбы и добрососедства будут сохранены надолго, «а лучше всего навечно», все страны заинтересованы в мире и стабильности на пространстве СНГ.

"Что касается нашей миссии, я уже сказал, она достаточно многочисленная. Я хочу с гордостью сказать, что в состав миссии вошли парламентарии стран СНГ, есть группа наблюдателей из Межпарламентской Ассамблеи СНГ, куда входит Азербайджан. Участие Азербайджана всегда конструктивное, направленное на решение общих вопросов, на достижение компромиссов, на сохранение взаимодействия"

– Лебедев

Также миссия включает дипломатов стран СНГ, членов ЦИК стран-участниц, сотрудников исполнительного комитета СНГ, экспертов по избирательному законодательству.

Генсек СНГ выразил благодарность за приглашение для наблюдения за выборами, это расценивается как большое доверие к миссии СНГ и одновременно как большая ответственность.

"Азербайджан проводит выборы в новых условиях, после грандиозных изменений и это обусловлено, как объяснили нам азербайджанские друзья, изменившимися обстоятельствами в республике, необходимостью проведения президентских выборов уже на всей территории Азербайджана. Мы ездили во многие регионы Азербайджана, и ныне разъехались по городам, по областям, по регионам, где на месте смотрят, как проходит голосование. Я тоже с группой коллег с утра отправился на избирательные участки в городе Баку. И хочу поделиться своими впечатлениями, что голосование проходит организованно, при большой явке, что очень важно", - подчеркнул он.

Явка на выборах высокая, это говорит о заинтересованности граждан Азербайджана, избирателей, принять участие в этих выборах и подтвердить намерения и далее сохранять, сделать все для того, чтобы в республике царил мир, стабильность, спокойствие, продолжил Сергей Лебедев.

Миссия СНГ проанализировала и высоко оценила обновленное избирательное законодательство Азербайджана, процесс выдвижения и регистрации кандидатов, агитационный процесс.

"Всем кандидатам были предоставлены равные возможности, это мы с полным основанием констатируем. Кроме того, было хорошее информационное освещение в кампании и в средствах массовой информации, на телевидении. Кандидатам в президенты были предоставлены возможности излагать свои программы, установки в печатной прессе, в центральных газетах, и наши наблюдатели внимательно следили за этим. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности"

– Лебедев