Глава ЦИК Азербайджана встретился с членами миссии наблюдателей от СНГ

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сегодня провел встречу с членами наблюдательной миссии СНГ.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сегодня принял генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергея Лебедева, руководителя Секретариата СНГ Сергея Бурутина, главу штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгения Козяка и руководителя пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлану Малинину.

Глава ЦИК страны рассказал членам наблюдательной миссии СНГ об избирательном процессе в Азербайджане, отметив: для избирателей созданы все условия, на 1000 избирательных участках установлены веб-камеры, в день выборов 7 февраля за ходом голосования на этих участках можно будет следить в режиме онлайн, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Также Панахов отметил, что президентские выборы в Азербайджане впервые пройдут на всей территории страны.

"Пока все идет хорошо, жалоб к нам не поступало. В нашу команду входит более 160 наблюдателей. Это профессионалы, которые хорошо знают свое дело"

- генсек СНГ Сергей Лебедев

Цель миссии – способствовать обеспечению прозрачного проведения предстоящих внеочередных президентских выборов, добавил Лебедев.