Названы результаты явки на выборах президента Азербайджана на 12:00

Глава ЦИК Азербайджана огласил результаты явки на президентских выборах. К 12 часам проголосовало 38,57% избирателей или 2 млн 499 тыс 33 человек.
Стали известны явочные результаты президентских выборов в Азербайджане на 12:00. Их назвал глава ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев.
По его словам, к 12 часам проголосовало 38,57% избирателей или 2 млн 499 тыс 33 человек.
Он также отметил, что явка избирателей в Ханкенди составила более 50%.
"В Кяльбаджарском избирательном округе №123 проголосовало 21 тысяча 658 человек, явка избирателей составила 35,69 процента, в Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе №124 проголосовало 27 тысяч 30 человек, явка избирателей составила 43,25 процента"
- Фарид Оруджев
ЦИК будет предоставлять данные о явке также в 15:00, 17:00 и 19:00.