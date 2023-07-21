Как Армения относится к санкциям против России? Рассказал Пашинян

Опубликовано: 23:38, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Санкции - одна из тем, по которой Армения поддерживает сотрудничество с Америкой и Европой, заявил армянский премьер. По словам Никола Пашиняна, Ереван открыто сообщил об этом Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, какой позиции придерживается Ереван по поводу антироссийских санкций запада. Точку зрения властей Армении на этот вопрос он озвучил в интервью AFP.

Политик напомнил, что Армения входит в состав ЕАЭС, Россия же - ее ключевой торговый партнер. Пашинян пояснил, что в Ереване сразу возникло понимание: антироссийские рестрикции могут вызвать проблемы.

С другой стороны, уточнил он, было очевидно, что РФ будет ждать поддержки от Армении с точки зрения экономической ситуации, а запад - выполнения санкций против РФ.

"В разговоре с нашими российскими партнерами мы сказали следующее: мы понимаем ваши ожидания и готовы оправдать их, но до тех пор, пока не возникнет опасность попадания Армении под санкции, потому что если такое огромное государство, как Россия, может позволить себе попасть под санкции, то Армения, особенно в такой военно-политической обстановке, такой роскоши себе позволить не может. То же самое мы сказали Западу"

– Никол Пашинян