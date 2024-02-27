Качество воды в Кабардино-Балкарии вызвало беспокойство властей

После реализации проекта «Чистая вода» в Кабардино-Балкарии значительно повысилось качество питьевой воды. Благодаря реализации проекта жители республики получают доступ к чистой питьевой воде, а это, в свою очередь, повышает их здоровье и качество жизни.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в России было введено более 300 объектов водоснабжения, обеспечивая жителей ряда регионов доступом к качественной питьевой воде. И одним из лидеров по внедрению этого проекта является республика Кабардино-Балкария, занимающая третье место среди других субъектов РФ.

«Среди лидеров по объему выполненных работ с 2019 года можно отметить Брянскую и Московскую области, Кабардино-Балкарскую Республику, Тамбовскую и Саратовскую области. В целом до конца 2024 года по этому проекту планируем улучшить качество питьевого водоснабжения для пяти миллионов человек»

– зампред правительства Марат Хуснуллин.

Значение проекта «Чистая вода» для региона

По его словам, ввод новых объектов водоснабжения в Кабардино-Балкарии благоприятно влияет на качество жизни местного населения. Благодаря этому проекту жители получают доступ к чистой питьевой воде, а это, в свою очередь, повышает их здоровье и качество жизни.

Повышение доступности качественной воды

Также в докладе отмечается, что благодаря реализации проекта, в настоящее время около 92% жителей республики Кабардино-Балкария имеют доступ к качественному водоснабжению. Это значительный прогресс в сфере обеспечения населения водой, который способствует улучшению жизни людей и снижению риска заболеваний, связанных с некачественной водой.

Помимо социальной значимости, программа «Чистая вода» в Кабардино-Балкарии также имеет важное экологическое значение. Благодаря созданию современной инфраструктуры водоснабжения и реконструкции существующих сетей удается снизить риск загрязнения водных ресурсов и сохранить природу для будущих поколений.