Кабардино-Балкарию ждет ветер 33 м/с

В Кабардино-Балкарии ветер будет разгоняться до 33 м/с. В этой связи специалисты-спасатели призывают гостей и жителей республики проявлять крайнюю осторожность на улице.

Синоптики предупредили гостей жителей Кабардино-Балкарию чрезвычайно сильном ветре в 33 м/с. Постепенное усиление ветра в республике начнется уже сегодня, 5 февраля, а к 6 февраля усилится до 30-33 м/с.

В целом в республике температурный фон будет прохладным: ночью столбики термометров будут находиться в диапазоне от -1 до -2 градусов днем потеплеет до +5 градусов, местами ожидается потепление до 8 градусов выше нуля.

Кроме того, специалисты предупреждают о лавиноопасности в республике до вечера 5 февраля.