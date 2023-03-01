Йел чершенбеси 2024: Вторник ветра наступил в Азербайджане

Третий вторник перед Новрузом – Йел чершенбе, Вторник ветра или воздуха – начинают отмечать 12 марта в Азербайджане. Йел чершенбеси – это вторник, в который просыпается третья (после воды и огня) стихия – воздух.

В Азербайджане сегодня, во вторник 12 марта (по бакинскому времени сейчас уже за полночь), празднуют третий из 4 вторников перед Новрузом – Йел чершенбеси 2024.

В древний праздник Новруз, который знаменует весеннее равноденствие, наконец после долгой зимы наступает весна, которая приводит за собой новый год.

Праздничные вторники перед Новрузом – это дни, когда просыпаются все 4 стихии, из которых состоит мир. Первой пробуждается вода в Су чершенбе (в 2024 году – 27 февраля). Затем просыпается в Од чершенбе огонь (5 марта). Сегодня пробуждается воздух (ветер) во время Йел чершенбеси. Последний из праздничных вторников – Вторник земли Торпаг чершенбеси, который выпадает на 19 марта. А уже на следующий день, 20 марта, в Азербайджан придет Новруз.

Традиции Йел чершенбеси

Все праздничные ритуалы в этот день посвящены Ветру. Женщины проветривают дом, выносят на свежий воздух одеяла и подушки, выбивают ковры. Так дом наполняется чистым воздухом.

На уже подросший семени – пророщенная пшеница, которую сажают в Су чершенбеси – надевают красную ленточку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ветреный вторник, как и во все остальные вторники перед Новрузом и в сам Новруз, обязательно разводят костры и прыгают через них. Пламя очищает человека и сжигает все его невзгоды. Пепел от потухшего костра надо разнести по окрестностям, чтобы ветер развеял и унес прочь все плохое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще один обычай связан с загадыванием желаний. Нужно встать под ивой, и если ветер опустит ветку до земли, то загаданное сбудется.

В Йел чершенбеси принято собираться с родными и близкими за праздничным столом.

Что готовят во Вторник ветра?

Угощение на Йел чершенбе должно быть под стать стихии, которая просыпается в этот день, то есть очень легкое. Обычно гостей потчуют молочным пловом или пловом из булгура.

А чтобы новый год был радостным и счастливым, на столе должны быть сладости. Как правило, это сухофрукты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Популярны также различные десерты, которые изготавливаются из зерна.

Поздравления с Йел чершенбеси

Чтобы поздравить кого-либо с праздником, нужно сказать "Йел чершенбеси мубарек!" Или: "Йел чершенбеси мубарек олсун!".