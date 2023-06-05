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Известна дата избрания нового председателя парламента Турции

Известна дата избрания нового председателя парламента Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Избрание нового председателя Великого Национального собрания Турции пройдет 7 июня.

Генассамблея Великого Национального собрания Турции соберется с этой целью 7 июня в 14:00.

Напомним, что в минувшую пятницу, 2 июня председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп передал временное председательство в парламенте Турции главе Партии националистического движения (ПНД) Девлету Бахчели.

Ранее сообщалось, что избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в парламенте Турции и официально вступил в должность президента республики.

Названы главные цели правительства Турции

Названы главные цели правительства Турции

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