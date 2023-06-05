Известна дата избрания нового председателя парламента Турции

Избрание нового председателя Великого Национального собрания Турции пройдет 7 июня.
Генассамблея Великого Национального собрания Турции соберется с этой целью 7 июня в 14:00.
Напомним, что в минувшую пятницу, 2 июня председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп передал временное председательство в парламенте Турции главе Партии националистического движения (ПНД) Девлету Бахчели.
Ранее сообщалось, что избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в парламенте Турции и официально вступил в должность президента республики.