Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

Сектор Газа на данный момент находится во всеобъемлющей блокаде, такое заявление сделал спикер ЦАХАЛ Авичай Адри.
По его словам, в Газу из Израиля не попадает ничего: ни вода, ни электроэнергия, ни лекарства.
Адри уточнил, что ситуация с гуманитарной помощью для Газы урегулируется на политическом уровне. Обсуждения ведутся и в Израиле, и между странами, имеющими отношение к теме, передает РИА Новости
"Если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, мы будем применять эти директивы. В настоящее время вооруженным силам предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, и это положение применяется на местах"
– спикер ЦАХАЛ
Наземная операция в Газе
Адри также рассказал о возможных сроках начала наземной операции в Газе.
Он уточнил, что Израиль готов к новой фазе войны, которая начнется во время, удобное Израилю.
"Операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, а именно: демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября"
– Авичай Адри
Освобождение заложников
Представитель ЦАХАЛ добавил, что заложники, которые были захвачены радикальным движением ХАМАС 7 октября, могут быть освобождены военным путем.
Он напомнил, что, кроме граждан Израиля, ХАМАС взяло в заложники граждан 42 стран мира, включая 21 россиянина.