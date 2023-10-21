Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

Опубликовано: 17:07, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военнослужащие ЦАХАЛ полностью отрезали сектор Газа от окружающего мира, сообщил спикер израильской армии. Он также прокомментировал возможные сроки начала Израилем наземной операции.

Сектор Газа на данный момент находится во всеобъемлющей блокаде, такое заявление сделал спикер ЦАХАЛ Авичай Адри.

По его словам, в Газу из Израиля не попадает ничего: ни вода, ни электроэнергия, ни лекарства.

Адри уточнил, что ситуация с гуманитарной помощью для Газы урегулируется на политическом уровне. Обсуждения ведутся и в Израиле, и между странами, имеющими отношение к теме, передает РИА Новости

"Если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, мы будем применять эти директивы. В настоящее время вооруженным силам предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, и это положение применяется на местах"

– спикер ЦАХАЛ

Наземная операция в Газе

Адри также рассказал о возможных сроках начала наземной операции в Газе.

Он уточнил, что Израиль готов к новой фазе войны, которая начнется во время, удобное Израилю.

"Операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, а именно: демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября"

– Авичай Адри

Освобождение заложников

Представитель ЦАХАЛ добавил, что заложники, которые были захвачены радикальным движением ХАМАС 7 октября, могут быть освобождены военным путем.

Он напомнил, что, кроме граждан Израиля, ХАМАС взяло в заложники граждан 42 стран мира, включая 21 россиянина.