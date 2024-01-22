Израиль призвал посольства готовиться к ЧП

Руководство Израиля призвало посольства в Тель-Авиве готовиться к перебоям с электроснабжениям и иным ЧП. Это связано с виток эскалации в палестино-израильском конфликте.

Власти еврейского государства предупредили диппредставительства, которые находятся в Тель-Авиве и пригороде о возможностях ЧП.

«22 января послам был задан вопрос о наличии в посольствах электрогенераторов и спутниковых телефонов, и о том, сколько времени посольства смогут обеспечивать себя электричеством самостоятельно»

– пишет Financial Times

Уточняется, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта в городе могут наблюдаться перебои с электроснабжением.