Израиль предложил ХАМАС новые условия

Израиль готов ввести перемирие в Газе сроком на неделю в обмен на освобождение 35 заложников. Накануне ХАМАС заявил, что освободит заложников только после окончательно прекращения огня в палестинском анклаве.

Власти израильского государства предложили радикалам ХАМАС новые условия: террористы должны освободить 35 заложников, в том числе, оставшихся стариков и женщин. В обмен на это Израиль готов прекратить огонь на неделю.

«Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников, включая оставшихся женщин, пожилых и слабых здоровьем мужчин»

– телеканал CNN

Данных о том как отреагировал главарь ХАМАС на данное предложение пока нет. Накануне была информации о том, что заложники будут отпущены только после окончательного прекращения огня.